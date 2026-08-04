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04 августа 2026 в 16:06

Подозрительный предмет обнаружили у одного из штабов НАТО

В Нидерландах у штаба НАТО нашли подозрительный предмет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Полиция Нидерландов проверяет информацию о подозрительном предмете у штаба объединенного командования НАТО в Брюнссюме на юго-востоке страны, сообщает полиция провинции Лимбург в соцсети. На место прибыл сапер. По итогам работы специалиста будет проведено дальнейшее расследование.

Полиция получила сообщение о подозрительной ситуации на улице Римбургервег в Брюнссюме. После этого на место был незамедлительно отправлен специалист по обнаружению взрывоопасных предметов, — говорится в сообщении.

В Брюнссюме расположен один из трех оперативных штабов объединенного командования НАТО в Европе. Он отвечает за планирование операций и учений, а также координацию сил Альянса на северо-восточном направлении.

Ранее в штаб-квартире НАТО в Бельгии задержали стажерку по подозрению в шпионаже в пользу третьей страны. Речь идет о гражданке Канады китайского происхождения, которую также подозревают в связях с преступной группировкой. Сигнал о неблагонадежности стажерки поступил от служб безопасности, после чего дело передали в разведку и прокуратуру.

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