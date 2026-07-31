Пингвин сбежал из зоопарка, чтобы искупаться в жару

Пингвин сбежал из зоопарка, чтобы искупаться в жару В Нидерландах пингвин убежал из зоопарка на девять километров ради купания

В Нидерландах пингвин убежал из зоопарка и преодолел девять километров, чтобы искупаться в жару, сообщает NU. Животное обнаружил прохожий в одном из городских каналов. Мужчина сообщил о случившемся сотрудникам учреждения, после чего смотрители отправились за пингвином.

Животное удалось достать из воды с помощью специальной сети. Директор зоопарка Джун де Хун подтвердил, что птица оказалась полностью здорова. По его словам, в молодом возрасте пингвины склонны исследовать окружающий мир.

Директор учреждения также не исключил, что птица во время купания могла поймать рыбу. В настоящее время специалисты проверяют, как именно пингвин мог оказаться на свободе и убежать на столь далекое расстояние.

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