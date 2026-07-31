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31 июля 2026 в 15:34

Пингвин сбежал из зоопарка, чтобы искупаться в жару

В Нидерландах пингвин убежал из зоопарка на девять километров ради купания

Фото: Andreas Alexander/imagebroker.com/Global Look Press
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В Нидерландах пингвин убежал из зоопарка и преодолел девять километров, чтобы искупаться в жару, сообщает NU. Животное обнаружил прохожий в одном из городских каналов. Мужчина сообщил о случившемся сотрудникам учреждения, после чего смотрители отправились за пингвином.

Животное удалось достать из воды с помощью специальной сети. Директор зоопарка Джун де Хун подтвердил, что птица оказалась полностью здорова. По его словам, в молодом возрасте пингвины склонны исследовать окружающий мир.

Директор учреждения также не исключил, что птица во время купания могла поймать рыбу. В настоящее время специалисты проверяют, как именно пингвин мог оказаться на свободе и убежать на столь далекое расстояние.

Ранее сообщалось, что в Башкирии летучая мышь забралась в квартиру местных жителей. Хозяева обнаружили животное спящим вниз головой за шторой и вызвали спецслужбу.

До этого в Москве на территории детского сада обнаружили редкую змею, занесенную в Красную книгу. Для ее поимки спасателям пришлось частично разобрать конструкцию крыльца, под которым спряталось пресмыкающееся.

Европа
Нидерланды
пингвины
зоопарки
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