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31 июля 2026 в 16:06

«Не было умысла»: Боня о конфликте с Бородиной

Блогер Боня призналась, что не хотела задеть Бородину замечанием о макияже

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Блогер Виктория Боня заявила, что не хотела задеть телеведущую Ксению Бородину замечанием о макияже, сообщает Super.ru. Она предложила коллеге продукт для макияжа, который, по ее мнению, не будет отдавать в синеву, и удивилась негативной реакции.

Честно говоря, я не понимаю такой реакции. Я от всей души действительно предложила продукт — классный, крутой, который не будет отдавать в синеву. Я сама очень много раз попадала в ситуацию, когда вот так выглядит макияж. Но это не было о том, чтобы оскорбить. Я всегда говорила, что Ксюша очень хорошо выглядит, — заявила Боня.

Телезвезда заявила, что готова извиниться, если ее слова задели Бородину. Она также предложила прислать свою продукцию, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Ранее стилист Гоша Карцев раскритиковал образ Бони на благотворительном вечере в Каннах, заявив, что он «чуть пошлостью отдает». Также в шутку посоветовав телеведущей ходить на такие мероприятия в костюме президента.

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