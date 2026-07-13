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13 июля 2026 в 20:44

Меньщиков рассказал о своем отношении к Боне после ее обращения к Путину

Меньщиков заявил, что адекватно относится к Боне после ее обращения к Путину

Степан Меньщиков Степан Меньщиков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков на премьере фильма «Холод» поздравил телеведущую Викторию Боню с неофициальным статусом «голос народа», передает корреспондент NEWS.ru. Так пользователи прозвали блогера после ее видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину, где она представила свое видение о происходящем в стране. Тем не менее он отказался продолжать тему, отметив, что она касается политики.

Я недавно получил награду, потому что вел день памяти Бедроса Киркорова, после чего стал «сокровищем России». Это сейчас мой официальный стату. Я поздравляю Викторию Боню, который стала «голосом народа». Общаюсь с ней, у меня адекватное отношение. Вы же знаете, здесь попахивает политической историей, а мы здесь должны говорить о другом, — заявил Меньщиков.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что обращение Бони к Путину можно рассматривать как провокацию. Он отметил, что общественный резонанс вызвала не сама запись, а реакция на нее со стороны властей.

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