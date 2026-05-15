«Чистой воды провокация»: Михалков уколол Боню

Обращение блогера Виктории Бони к президенту РФ Владимиру Путину можно рассматривать как провокацию, заявил режиссер Никита Михалков. Он отметил, что общественный резонанс вызвала не сама запись, а реакция на нее со стороны властей, передает ИС «Вести».

Именно сегодня, когда так старательно раскачивают лодку, когда разжигают недовольство народа то тем, то этим. Когда людям внушается, что терпение их заканчивается, когда их призывают к борьбе на любом уровне, и на этом фоне такое самопожертвованное выступление Бони выглядит чистой воды провокацией, да еще якобы поддержанная властью, — заявил он.

Виктория Боня, проживающая в Монако, записала видеообращение к главе государства, заявив, что выступает от имени части россиян, недовольных действиями властей, и подняла ряд, по ее мнению, острых вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что обращение было рассмотрено в Кремле, а по затронутым темам уже ведется работа.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что выход в совместный эфир журналиста Владимира Соловьева и Бони, представляющих разные части общества, показал зарубежной аудитории единство России. По его словам, тот факт, что подобный диалог состоялся, стал очень позитивным сигналом.