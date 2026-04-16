В Кремле сделали заявление насчет обращения Бони к Путину

В Кремле видели обращение блогерши Виктории Бони к главе государства Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это видеообращение достаточно популярно, набрало много просмотров и привлекло внимание аудитории в социальных сетях, передает РИА Новости.

Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что темы, которые подняла Боня, весьма резонансные. Он обратил внимание, что сейчас по ним задействовано большое количество людей и все они не оставлены без внимания. Блогерша записала видеообращение к Путину, в котором затронула, в частности, проблемы паводков в Дагестане и выброс мазута в Черном море.

Ранее Боня пригрозила иском за клевету и унижение достоинства депутату Госдумы Виталию Милонову, который назвал ее «дубайской эскортницей» и призвал вернуться в Россию. Она в своих соцсетях отметила, что выражения парламентария не впервые выходят за границы допустимого.