Госдума обратится к зарубежным парламентам после теракта в Старобельске «Коммерсант»: Госдума обратится к зарубежным парламентам по поводу удара по ЛНР

Госдума должна принять 27 мая обращение к зарубежным парламентам из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на закрытой части пленарного заседания. По словам источника, которые приводит «Коммерсант», спикер нижней палаты парламента дал необходимые разъяснения депутатам.

По информации издания, Володин сообщил парламентариям, что им следует выработать предложения к обращению. Впоследствии они будут согласованы с МИД России.

До этого в постоянном представительстве России сообщили, что в Еврокомиссию было направлено дипломатическое уведомление о нанесении ВСУ удара по Старобельску. Также это касается соответствующего экстренного предупреждения МИД РФ от 25 мая.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки западных стран опровергнуть данные об ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в Луганской Народной Республике вызвали гнев не только в России. По ее словам, этим был разгневан весь мир.