«Для убийства детей»: Маску рассказали, для чего используют его спутники

ВСУ используют американские спутниковые группировки в том числе в действиях, приводящих к гибели детей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, которое транслируется на сайте нижнего парламента. Заявление было сделано в связи с терактом в Старобельске.

Илон Маск должен понимать, что его спутники используют для убийства детей. Его респектабельный образ отнюдь никак не вяжется с тем, что происходит на самом деле, — сказал Володин.

В ночь на 22 мая ВСУ с использованием беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате атаки погибли 21 человек, еще 65 детей получили ранения.

Ранее Володин заявил, что в ответ на удары украинской стороны по мирному населению в России страна может применить оружие, которое не оставит ни от кого следа. При этом он подчеркнул, что до такого развития событий доводить нельзя.