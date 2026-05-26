Политолог ответил, позволит ли Евросоюз Болгарии снять санкции с России

Политолог Кортунов: Болгария может договориться с ЕС о снятии санкций с России

Болгария может достичь соглашения с Евросоюзом о снятии ряда санкций с России в интересах Софии, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, этот случай может вызвать аналогичные требования от других европейских стран.

Решения по санкциям принимаются в Брюсселе, а не в Софии. Евросоюз имеет единую санкционную политику. Вот уже на протяжении более четырех лет принимаются все новые пакеты против России, их уже 20. Они касаются и торговли, и инвестиций, и визового режима, и рестрикций в отношении отдельных физических и юридических лиц. Но практика показывает, что отдельные страны могут добиться, по крайней мере, на временной основе, какого-то особого режима для себя, если они зависят от РФ, скажем, в сфере поставок углеводородов или строительстве атомных электростанций, — поделился Кортунов.

Он подчеркнул, что в рамках специального режима санкционные меры для различных государств могут вводиться постепенно и с задержкой по сравнению с другими. По словам политолога, это во многом определяется способностью руководства конкретной страны успешно продвигать и добиваться особых условий для своих нужд.

Разумеется, если Болгария отменит санкции, то это создаст определенные прецеденты, поскольку если можно одним, почему нельзя другим? Соответственно, возникает стимул для других стран тоже требовать каких-то исключений, ослаблений или особых графиков введения антироссийских ограничений. Однако это не меняет общей стратегии Евросоюза, по крайней мере, на ужесточение экономического давления в отношении Москвы. Но, тем не менее, конечно, это в чем-то демонстрирует отсутствие полного консенсуса и наличие разногласий внутри ЕС, — резюмировал Кортунов.

Ранее депутат болгарского парламента Ангел Георгиев сообщил, что в стране обсуждают снятие санкций с России и восстановление отношений с Москвой. По его словам, в законодательном органе уже звучат предложения об отмене ограничений в отношении РФ, в том числе в энергетике.