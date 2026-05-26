Стало известно, что было предвестником революции в Иране

Появление станций Starlink в Иране стало сигналом о возможных попытках революции, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Станции были ввезены на территорию Ирана без разрешения властей, сообщает ТАСС.

Мы обсудили с нашими коллегами, естественно, все, что связано с предвестниками цветных революций. А предвестники — это, как всегда, информация , — заявил он.

Шойгу привел в пример события в Иране 2021 года, заявив, что тогда на улицы вышли многие люди. По его словам, предвестником этих событий стало появление более пяти тысяч приемных станций Starlink. Он отметил, что таким образом в страну фактически поступала внешняя информация без согласования, что, по его мнению, влияло на управление ситуацией в тот период.

Ранее Шойгу сообщал, что реваншистский и милитаристский угар охватил страны так называемой цивилизованной Европы, и именно от них и НАТО исходит основная угроза для ОДКБ. Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ.