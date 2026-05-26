Немов назвал лучший вид спорта для детей

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов в интервью NEWS.ru посоветовал отдавать детей в спортивную гимнастику. Он отметил, что эта дисциплина развивает физические возможности человека и является основой всех остальных видов.

Я бы дал простой совет отдавать детей в спортивную гимнастику и посмотреть, что из этого получится. Гимнастика — основа всех видов спорта. Это растяжка, прыжки, бег, подтягивания, отжимания и так далее. Развитие физических человеческих возможностей. Там посмотрите, после гимнастики можно пойти в любой другой спорт, — сказал Немов.

Ранее спортсмен заявил, что участие в шоу «Титаны» — это действительно непросто. Он назвал монстрами тех, кто дошел в этом соревновании до решающих стадий. По словам Немова, этот опыт был интересным.

До этого он назвал победу российской гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте, проходившем в октябре 2025 года, праздником для всей страны. Немов подчеркнул, что Мельникова показала свой высокий класс, дважды завоевав золотую медаль.