Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 15:01

Немов назвал лучший вид спорта для детей

Олимпийский чемпион Немов посоветовал отдавать детей в спортивную гимнастику

Алексей Немов Алексей Немов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов в интервью NEWS.ru посоветовал отдавать детей в спортивную гимнастику. Он отметил, что эта дисциплина развивает физические возможности человека и является основой всех остальных видов.

Я бы дал простой совет отдавать детей в спортивную гимнастику и посмотреть, что из этого получится. Гимнастика — основа всех видов спорта. Это растяжка, прыжки, бег, подтягивания, отжимания и так далее. Развитие физических человеческих возможностей. Там посмотрите, после гимнастики можно пойти в любой другой спорт, — сказал Немов.

Ранее спортсмен заявил, что участие в шоу «Титаны» — это действительно непросто. Он назвал монстрами тех, кто дошел в этом соревновании до решающих стадий. По словам Немова, этот опыт был интересным.

До этого он назвал победу российской гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте, проходившем в октябре 2025 года, праздником для всей страны. Немов подчеркнул, что Мельникова показала свой высокий класс, дважды завоевав золотую медаль.

Спорт
гимнастика
дети
Алексей Немов
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ошибка»: в ГД предупредили Армению о последствиях антироссийского курса
Невролог ответила, почему опасно всегда держать в руках смартфон
«Сопоставимы с ядерным оружием»: эксперт раскрыл, что могут «Орешники»
Безрукова объяснила, почему отказалась баллотироваться в депутаты Госдумы
В Петербурге возведут надземный переход через Пулковское шоссе
Как сделать дом уютнее без ремонта и лишних покупок
«Задушит»: Медведев предрек Зеленскому встречу с призраком деда-фронтовика
Политолог раскрыл, что ждет Молдавию после выхода из СНГ
Британия расширила антироссийские санкции
Суд утвердил корпорацию бизнесмена Галицкого экстремистской организацией
Госдума обратится к зарубежным парламентам после теракта в Старобельске
Путину предложили заменить бизнес-омбудсмена в России новой АНО
Синоптик раскрыла, когда в Москве закончатся дождливые дни
Безрукова отреагировала на планы звезды «Бригады» баллотироваться в ГД
Погода в Москве в среду, 27 мая: осадки в смешанной фазе и холод до +2
Политолог назвал вероятного кандидата от ЕС на роль переговорщика с РФ
В Евросоюзе отказались эвакуировать дипломатов из Киева
Немов назвал лучший вид спорта для детей
Немов объяснил популярность шоу «Титаны» в России
Постпред России осудил ОБСЕ за позицию по атаке на Старобельск
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.