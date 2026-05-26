Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 15:28

Политолог раскрыл, что ждет Молдавию после выхода из СНГ

Политолог Светов: Молдавия повторит судьбу Украины после выхода из СНГ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Молдавию после выхода из СНГ ждет судьба Украины и стран Балтии, которые лишились промышленности и возможности торговли с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог и публицист Юрий Светов. По его словам, государство долгое время находилось в промежуточном положении, но теперь, надеясь на скорое вступление в Евросоюз, решило снять с себя все обязательства перед объединением.

Молдавия — не первая страна, которая выходит из СНГ. Когда-то была Грузия. Этим же путем последовала Украина. Молдавия долгое время находилась в промежуточном положении — она вроде и входит в эту структуру, а вроде и нет. Теперь, когда власти страны заявили, что вот-вот будут в ЕС, они решили снять с себя все обязательства перед СНГ. При этом Молдавия хочет оставить за собой какие-то преференции. По сути, то же самое, что пытается делать Армения. Уходя — уходи. Мы предупреждали, у них перед глазами есть пример Украины, стран Балтии, которые лишились промышленности, возможности пользоваться преимуществами географического положения — торговли с Россией, — сказал Светов.

Он отметил, что массовый отток граждан Молдавии в Европу уже изменил политический ландшафт в стране. По словам политолога, именно те молдаване, которые уехали работать в государства ЕС, избрали президентом Майю Санду и голосуют за евроинтеграцию на парламентских выборах.

Я могу напомнить ситуацию, что на рубеже 1990-х годов в Санкт-Петербурге, например, было огромное количество граждан Молдавии, которые работали на стройках, помогали в дачных хозяйствах. Потом они исчезли. Им показалось привлекательнее трудиться в Европе. Мы от этого пострадали? Не думаю. Именно те люди, которые из Молдавии уехали работать в ЕС, избрали руководителем страны Майю Санду и голосуют на парламентских выборах за европейский путь. Пусть и идут по этой дороге, — заключил Светов.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что проблемы с энергобезопасностью Молдавии напрямую связаны с курсом кишиневских властей на разрыв связей с Россией. По его словам, это является прямым следствием выбранного руководством республики пути.

Европа
Украина
СНГ
Молдавия
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, за счет каких преступлений живут страны Запада
Садоводам дали совет по защите урожая от июньских заморозков
Стало известно о связях экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом
Листья блестят, а корни крепнут: простой аптечный раствор заменяет дорогой уход
Стакан газировки лью прямо в фарш — через 2 часа сочная плескавица готова: нежнее и ароматнее обычных котлет
Успехи ВС РФ под Сумами и оборона Одессы: новости СВО к вечеру 26 мая
Медведев указал на двойные стандарты Израиля и Украины
Риелтор рассказала, что изменится в покупке квартир с 1 июля
Рябков фразой о «свободе рук» пристыдил США в период постДСНВ
Мишустин обсудил с Асадовым сотрудничество России и Азербайджана
Садоводам назвали сроки высадки томатов в открытый грунт
«Время шло на секунды»: фельдшер рассказала о спасении студента в ЛНР
Шойгу назвал сумму, потраченную Западом на поддержку Украины с 2022 года
Схватил за шею: в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка
Психолог рассказала о видах стресса
Садовод раскрыла секреты посадки и лучший сорт картофеля
«Слово пацана — 2», буллинг, мечта о Лондоне: как живет Самойленко-младший
Фестиваль «Тех-ФрендлиВикенд» объединил свыше 10 тыс. участников
Путин назначил посла в Гамбии
В ЕС приступили к разработке 21-го пакета санкций против России
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.