Политолог раскрыл, что ждет Молдавию после выхода из СНГ

Молдавию после выхода из СНГ ждет судьба Украины и стран Балтии, которые лишились промышленности и возможности торговли с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог и публицист Юрий Светов. По его словам, государство долгое время находилось в промежуточном положении, но теперь, надеясь на скорое вступление в Евросоюз, решило снять с себя все обязательства перед объединением.

Молдавия — не первая страна, которая выходит из СНГ. Когда-то была Грузия. Этим же путем последовала Украина. Молдавия долгое время находилась в промежуточном положении — она вроде и входит в эту структуру, а вроде и нет. Теперь, когда власти страны заявили, что вот-вот будут в ЕС, они решили снять с себя все обязательства перед СНГ. При этом Молдавия хочет оставить за собой какие-то преференции. По сути, то же самое, что пытается делать Армения. Уходя — уходи. Мы предупреждали, у них перед глазами есть пример Украины, стран Балтии, которые лишились промышленности, возможности пользоваться преимуществами географического положения — торговли с Россией, — сказал Светов.

Он отметил, что массовый отток граждан Молдавии в Европу уже изменил политический ландшафт в стране. По словам политолога, именно те молдаване, которые уехали работать в государства ЕС, избрали президентом Майю Санду и голосуют за евроинтеграцию на парламентских выборах.

Я могу напомнить ситуацию, что на рубеже 1990-х годов в Санкт-Петербурге, например, было огромное количество граждан Молдавии, которые работали на стройках, помогали в дачных хозяйствах. Потом они исчезли. Им показалось привлекательнее трудиться в Европе. Мы от этого пострадали? Не думаю. Именно те люди, которые из Молдавии уехали работать в ЕС, избрали руководителем страны Майю Санду и голосуют на парламентских выборах за европейский путь. Пусть и идут по этой дороге, — заключил Светов.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что проблемы с энергобезопасностью Молдавии напрямую связаны с курсом кишиневских властей на разрыв связей с Россией. По его словам, это является прямым следствием выбранного руководством республики пути.