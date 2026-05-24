В МИД РФ раскрыли последствия для Молдавии от разрыва связей с Россией

Проблемы с энергобезопасностью Молдавии напрямую связаны с курсом кишиневских властей на разрыв связей с Россией, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, которые приводит РИА Новости, это является прямым следствием выбранного руководством республики пути.

На самом деле проблемы с энергобезопасностью республики являются следствием курса молдавских властей на разрыв связей с Россией, — подчеркнул Полищук.

Дипломат напомнил, что еще в декабре 2022 года Кишинев с гордостью объявил об отказе от российского газа, однако «чуда энергонезависимости» так и не случилось. Поставки российских энергоресурсов в республику действительно не осуществляются, и электричество теперь закупается на европейских рынках, но по чрезвычайно высоким ценам и за счет кредитов Евросоюза, пояснил Полищук.

Он обратил внимание, что в итоге тарифы на электроэнергию для граждан Молдавии с 2024 года выросли на 70%, а по сравнению с 2021-м — на все 150%. Такую политику властей Москва считает безответственной по отношению к собственному населению.

Ранее сообщалось, что наибольшую доступность газа для населения в 2025 году зафиксировали в России, Казахстане и Белоруссии. Наименьшие показатели показала Молдавия. На итоговые показатели повлияли цены, уровень доходов населения, а также особенности поставок и географии.