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13 июня 2026 в 20:38

По пострадавшим в ДТП с маршруткой проведут телемедицинские консультации

По пострадавшим в аварии в Подмосковье проведут телемедицинские консультации

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По пострадавшим в ДТП с маршрутным такси в Подмосковье проведут телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, которые передает РИА Новости, их координирует центр медицины катастроф Минздрава РФ.

Запланировано проведение телемедициснких консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, — сказал Кузнецов.

Ранее Кузнецов сообщил, что помощь в Подмосковье получают 11 пострадавших. Среди них трое находятся в критическом состоянии, а восемь — в средней степени тяжести.

Также сообщалось, что автомобиль премиального бренда Genesis наехал на двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы и скрылся. По предварительным данным, малыш выбежал на проезжую часть на Гостиничной улице. Вскоре водителя иномарки задержали.

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По пострадавшим в ДТП с маршруткой проведут телемедицинские консультации
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