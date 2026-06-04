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04 июня 2026 в 17:29

В Москве водитель Genesis сбил двухлетнего ребенка и скрылся

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Автомобиль премиального бренда Genesis наехал на двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы и скрылся, сообщили в столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, малыш выбежал на проезжую часть на Гостиничной улице. Вскоре водителя иномарки задержали.

По предварительным данным, на Гостиничной улице в районе дома 9 водитель автомобиля Genesis совершил наезд на ребенка, который выбежал на проезжую часть, после чего водитель с места ДТП скрылся, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее в Москве пьяный водитель без водительского удостоверения сбил пешехода на нерегулируемом переходе на Открытом шоссе. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, его доставили в больницу. Водитель сбежал с места преступления, однако вскоре его удалось идентифицировать.

До этого в Москве возбудили уголовное дело против женщины, которая управляла автомобилем в нетрезвом виде и устроила массовую аварию на Садовом кольце. Два человека погибли, еще двое пострадали. Предварительно, виновницей ДТП стала экс-сотрудница Россотрудничества.

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