Устроившая массовое ДТП в Москве женщина стала фигурантом уголовного дела

Против женщины, управлявшей автомобилем в нетрезвом виде и устроившей массовую аварию в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин. При ДТП два человека погибли, еще двое пострадали.

Водитель автомобиля Mercedes задержана, в отношении нее следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ, — сказал он.

Ранее стало известно, что возможной причиной массового ДТП на Садовом кольце в Москве стало значительное превышение скорости водителем BMW. Среди автомобилей, попавших в аварию, также оказались Jaguar и Ford Mustang. Водитель сначала сбил велосипедиста, а затем влетел в зону дорожных работ и протаранил еще четыре машины.

Предварительно, одним из участников аварии стала экс-сотрудница Россотрудничества. Ее задержали после аварии. По информации источников, 29-летняя девушка управляла автомобилем в нетрезвом виде. Очевидцы сообщали, что погибшему велосипедисту оторвало голову.