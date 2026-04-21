Озвучена причина страшного ДТП в центре Москвы

Возможной причиной массового ДТП на Садовом кольце в Москве стало значительное превышение скорости водителем BMW, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Среди автомобилей, попавших в аварию, также оказались Jaguar и Ford Mustang. Предварительно, водитель сначала сбил велосипедиста, а затем влетел в зону дорожных работ и протаранил еще четыре машины.

При аварии погибли водитель электровелосипеда и пассажирка автомобиля Mitsubishi. Мужчина скончался на месте ДТП, а женщина — в больнице. Три человека получили травмы различной степени тяжести.

Предварительно, одним из участников аварии стала экс-сотрудница Россотрудничества. Ее задержали после аварии. По информации источников, 29-летняя девушка управляла автомобилем Mercedes в нетрезвом виде.

Ранее вице-губернатор Саратова Михаил Исаев попал в больницу после ДТП. По информации источника, 52-летний чиновник не справился с управлением и на скорости влетел на своей Cherry Tiggo в пустой припаркованный Ford Focus.