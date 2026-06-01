Лето пришло с новыми аллергенами: пыльца в Москве сегодня — 1 июня

Пыльца в Москве сегодня — 1 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM
Наступило долгожданное для многих лето, а значит, начался новый виток аллергосезона. Рассказываем, каких пылящих растений стоит бояться поллинозникам, и определяем уровень пыльцы в воздухе.

Лето придет в Москву и Подмосковье с небольшим потеплением. Воздух прогреется до +17 градусов. При этом с утра до вечера будет идти не по-летнему неласковый дождь. Для аллергиков это хорошо, так как он замедлит распространение пыльцевых частиц и пуха.

Прогноз пыльцы на 1 июня 2026 года

Пыльца в Москве сейчас остается на достаточно низком уровне: до 10 частиц на кубометр:

  • для допыливающих берез;

  • злаков.

Злаки — это основной источник проблем для поллинозников в июне. Пыльца злаков очень мелкая, легкая и распространяется на большие расстояния. Активное пыление начинается в первой декаде июня и продолжается весь месяц.

Основные виды злаков-аллергенов — это:

  • тимофеевка луговая;

  • ежа сборная;

  • мятлик луговой;

  • овсяница;

  • рожь;

  • лисохвост.

В июне также начинают пылить такие травы, как одуванчик (активен с середины мая), крапива, лебеда и щитовник.

Стоит также помнить, что в июне в Москве начинается летать тополиный пух. Он активно переносит грязевые и пыльцевые частицы, а также споры грибов. Он раздражает слизистые и доставляет дискомфорт.

Ранее мы рассказали, какую угрозу представляет пыльца для автомобилистов.

Елизавета Макаревич
