01 июня 2026 в 02:32

Захарова прокомментировала убийство ребенка в Геническе ударами ВСУ

Захарова: Киев решил встретить День защиты детей жертвоприношением ребенка

Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Киев встретил 1 июня ударом по Геническу и жертвоприношением ребенка, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, атака намеренно произошла в Международный день защиты детей и привела к гибели несовершеннолетнего.

(Киев. — NEWS.ru) намеренно пропагандирует антиценности: 9 мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка, — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ назвала случившееся демонстрацией открытой террористической сущности Киева. По ее словам, подобные действия свидетельствуют об отказе от цивилизационных ценностных ориентиров.

Ранее глава региона сообщал, что шестилетний ребенок погиб при атаке ВСУ на Геническ. По его словам, беспилотник атаковал многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко.

В Геническе БПЛА атаковали два многоэтажных дома. Повреждения получили два многоквартирных дома, остекление и фасады, шесть легковых автомобилей.

