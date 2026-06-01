Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике

В российской дипмиссии в Осло заявили, что Франция проявляет интерес к разведданным, которые Норвегия собирает о военной активности России в Арктике и о силах ядерного сдерживания, передает РИА Новости. Также отмечается, что Осло и Париж ранее договорились об усилении обмена информацией.

Наибольший интерес для Парижа представляет, очевидно, собираемая норвежцами в интересах НАТО информация о военной деятельности ВС России в высоких широтах и отечественных силах ядерного сдерживания, которым Осло в последнее время уделяет чрезмерное внимание, что явно указывает на антироссийскую направленность французской инициативы, — говорится в материале.

В посольстве подчеркнули, что повышенное внимание к этим данным вызывает вопросы о характере сотрудничества. Там также указали на возможную политическую направленность такого обмена информацией.

Ранее в посольстве РФ в Норвегии заявили: Россия никому не угрожает в Арктике и стремится к поддержанию мира и стабильности в высоких широтах. Дипломаты подчеркнули, что Москва сохраняет приверженность международному праву и выступает за политико-дипломатические решения возникающих вопросов.

