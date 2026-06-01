Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек

В Москве на Ленинградском проспекте произошел несчастный случай во время проведения работ на стройплощадке, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В результате инцидента погибли два человека, еще один находится в больнице.

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте на стройплощадке во время проведения работ. Один человек погиб сразу, еще двое были доставлены в больницу, где один из них умер, несмотря на оказанную помощь, за жизнь второго борются медики, — сказано в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге на стройке Судебного квартала прогремел взрыв. По информации источника, один человек погиб.

До этого двое рабочих упали с высоты во время возведения многоквартирного дома на строительной площадке в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (09:00 мск).

Кроме того, сообщалось, что двое рабочих сорвались с высоты на строительном объекте на юге Москвы, один из них погиб. Второй пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту случившегося.