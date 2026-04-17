Рабочий погиб при падении с высоты на стройке в Москве

Двое рабочих сорвались с высоты на строительном объекте на юге Москвы, один из них погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру. Второй пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

На строительном объекте на улице Автозаводской двое рабочих подрядной организации упали с высоты. Мужчина 1999 года рождения скончался на месте, второй госпитализирован, — заявили в ведомстве.

Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту случившегося. Ведомство устанавливает обстоятельства и причины происшествия, проверяет соблюдение требований охраны труда и техники безопасности и определяет ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб после падения на рельсы на станции «Улица Академика Янгеля» в московском метро. В результате инцидента пострадала женщина, обратившаяся за медицинской помощью. При падении мужчина разбил стекло кабины поезда, и один из осколков попал ей в лицо.