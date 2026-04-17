17 апреля 2026 в 10:27

Рабочий погиб при падении с высоты на стройке в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Двое рабочих сорвались с высоты на строительном объекте на юге Москвы, один из них погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру. Второй пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

На строительном объекте на улице Автозаводской двое рабочих подрядной организации упали с высоты. Мужчина 1999 года рождения скончался на месте, второй госпитализирован, — заявили в ведомстве.

Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту случившегося. Ведомство устанавливает обстоятельства и причины происшествия, проверяет соблюдение требований охраны труда и техники безопасности и определяет ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб после падения на рельсы на станции «Улица Академика Янгеля» в московском метро. В результате инцидента пострадала женщина, обратившаяся за медицинской помощью. При падении мужчина разбил стекло кабины поезда, и один из осколков попал ей в лицо.

Москва
прокуратура
несчастные случаи
погибшие
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
