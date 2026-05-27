27 мая 2026 в 11:43

Уличный зонт убил посетительницу кафе

Вырванный ветром уличный зонт смертельно ранил американку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После удара уличным зонтом во время ужина на летней веранде кафе погибла 56-летняя женщина, сообщает People. Сильный порыв ветра вырвал зонт из столика, после чего конструкция ударила посетительницу по шее.

Инцидент произошел в ресторане Driftwood Grill в американском штате Юта. По данным местных властей, зонт перебил женщине сонную артерию, из-за чего она скончалась на месте от потери крови. В момент происшествия в регионе наблюдалась гроза с порывами ветра до 25 метров в секунду.

Администрация ресторана выразила соболезнования семье погибшей и заявила о сотрудничестве со следствием. Специалисты отмечают, что подобные инциденты в США уже происходили ранее, и рекомендуют надежно закреплять уличные конструкции во время непогоды.

Ранее сообщалось, что в Татарстане после удара током в фонтане погибли два человека. По данным источников, трагедия произошла на территории кафе в Спасском районе республики.

