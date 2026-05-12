Два человека погибли от удара током в фонтане Два человека погибли от удара током в фонтане на территории кафе в Татарстане

Два человека погибли после удара током в фонтане в Татарстане, передает Telegram-канала «112». По его данным, трагедия произошла на территории кафе в Спасском районе республики. Обстоятельства случившегося уточняются.

Позже появилась информация, что причиной смертельного удара стали трещины в изоляции провода насоса, который находился под водой. Известно, что около 11:30 отец подошел к фонтану, где его ударило током, сын попытался его спасти, но тоже погиб. Выяснилось, что посетители неоднократно делали замечания персоналу по поводу торчащих проводов, на которых практически не было изоляции.

Также стало известно, что погибшими от удара током в кафе в Болгаре оказались владелец заведения и его отец. СК Татарстана возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

