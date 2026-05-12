День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 17:18

Два человека погибли от удара током в фонтане

Два человека погибли от удара током в фонтане на территории кафе в Татарстане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два человека погибли после удара током в фонтане в Татарстане, передает Telegram-канала «112». По его данным, трагедия произошла на территории кафе в Спасском районе республики. Обстоятельства случившегося уточняются.

Позже появилась информация, что причиной смертельного удара стали трещины в изоляции провода насоса, который находился под водой. Известно, что около 11:30 отец подошел к фонтану, где его ударило током, сын попытался его спасти, но тоже погиб. Выяснилось, что посетители неоднократно делали замечания персоналу по поводу торчащих проводов, на которых практически не было изоляции.

Также стало известно, что погибшими от удара током в кафе в Болгаре оказались владелец заведения и его отец. СК Татарстана возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее фитнес-тренер и нутрициолог из города Полевского Свердловской области умерла во время принятия ванны. Женщина взяла с собой телефон, который случайно упал в воду. Испугавшись возможного удара током, она вышла из ванной, а вскоре после этого ее состояние резко ухудшилось.

Регионы
фонтан
Татарстан
ток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкий сообщил, что США могут обвинить Киев в создании полигона для биооружия
Экс-нардеп объяснил, почему Мендель могла изменить отношение к Зеленскому
«Уже в июне»: Каллас раскрыла, на какое оружие пойдет новый кредит Киеву
Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль
Дмитриев раскрыл неприятную для Германии правду
«Ни в коем случае»: Фицо ответил на вопрос об участии Словакии в конфликтах
«Литрес» начал удалять некорректные маркировки о наркотиках с детских книг
Лавров раскрыл методику давления Запада на покупателей российской нефти
В Госдуме увидели сигнал Западу в словах Путина о «Сармате» и «Орешнике»
Нацбанк Казахстана выпустил коллекционную монету в честь Золотой Орды
Пожар на мусоросортировочном комплексе начался в Долгопрудном
Убрали в ящик: родителям дали по 20 лет колонии за смерть дочери
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 40 БПЛА
«Пистолет ко лбу»: пять шок-пророчеств Мендель о жутком конце Зеленского
Названы наиболее популярные города юга России для покупки квартиры
Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман и начнется потепление
Стало известно, когда в России запустят посадку в самолет по биометрии
Собака вцепилась в руку 13-летней школьницы после попытки ее погладить
Стало известно, сколько Самойлова задолжала налоговой
В Канаде оценили вероятность новой пандемии из-за хантавируса
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.