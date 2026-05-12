12 мая 2026 в 17:47

Названа причина гибели двух человек в смертельном фонтане

Трещины в изоляции провода в насосе фонтана привели к гибели людей в Татарстане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Трещины в изоляции провода насоса, находившегося под водой, стали причиной гибели двух человек от удара током в Татарстане, пишет Telegram-канал Mash. По информации канала, погибшие — 73-летний отец и его 49-летний сын, владелец кафе «Сако» в городе Болгар.

В материале говорится, что трагедия произошла около 11:30. Пожилой мужчина подошел к фонтану, после чего его ударило током. Сын попытался спасти отца, зашел за ним в воду и тоже погиб. Приехавшие медики лишь констатировали смерть обоих мужчин.

Канал пишет, что посетители неоднократно делали замечания персоналу по поводу торчащих из воды проводов, на которых практически не было изоляции. Однако, сказано в публикации, никакой реакции не последовало.

Ранее сообщалось, что фитнес-тренер и нутрициолог из города Полевского Свердловской области умерла во время принятия ванны. Женщина взяла с собой телефон, который случайно упал в воду. Испугавшись возможного удара током, она вышла из ванной, а вскоре после этого ее состояние резко ухудшилось.

Регионы
Татарстан
смерти
фонтаны
электричество
