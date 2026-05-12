Названа причина гибели двух человек в смертельном фонтане Трещины в изоляции провода в насосе фонтана привели к гибели людей в Татарстане

Трещины в изоляции провода насоса, находившегося под водой, стали причиной гибели двух человек от удара током в Татарстане, пишет Telegram-канал Mash. По информации канала, погибшие — 73-летний отец и его 49-летний сын, владелец кафе «Сако» в городе Болгар.

В материале говорится, что трагедия произошла около 11:30. Пожилой мужчина подошел к фонтану, после чего его ударило током. Сын попытался спасти отца, зашел за ним в воду и тоже погиб. Приехавшие медики лишь констатировали смерть обоих мужчин.

Канал пишет, что посетители неоднократно делали замечания персоналу по поводу торчащих из воды проводов, на которых практически не было изоляции. Однако, сказано в публикации, никакой реакции не последовало.

