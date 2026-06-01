01 июня 2026 в 23:52

Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Курской области произошла очередная трагедия в приграничной зоне, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. По его словам, в селе Щекино Рыльского района беспилотник атаковал гражданский автомобиль.

Глава региона сообщил, что в результате удара погиб мирный житель Геннадий Васильевич, которому было 53 года. Он выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего.

Хинштейн отметил, что день оказался тяжелым для региона. Губернатор призвал жителей быть максимально осторожными и не рисковать своей жизнью без необходимости.

Ранее в результате атак на населенные пункты ДНР погибли два человека, рассказал глава региона Денис Пушилин. По его данным, еще четыре мирных жителя получили ранения.

До этого в оперштабе Белгородской области сообщили, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

