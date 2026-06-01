ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 13:07

Хинштейн раскрыл последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль у магазина

Хинштейн сообщил о трех раненных при атаке дрона в Курской области

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал автомобиль возле магазина в селе Пушкарное Кореневского района, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. В результате удара пострадали три человека.

Вражеский дрон атаковал автомобиль возле магазина в селе Пушкарное Кореневского района. В результате удара пострадали три сотрудника, — написал Хинштейн.

У 40-летнего мужчины диагностированы слепые осколочные ранения левой кисти и акубаротравма. Женщина 31 года получила ранения головы, спины и ног, а также закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга.

Еще один пострадавший — молодой мужчина 1991 года рождения. У него осколочные ранения груди, живота, рук и ног, а также закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением мозга. Глава региона уточнил, что всех раненых доставляют в областной центр.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что пострадавшие при атаке украинских беспилотников на Геническ остаются в больнице. По его словам, медики оценивают состояние всех пациентов как стабильное.

Регионы
Александр Хинштейн
Курская область
ВСУ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.