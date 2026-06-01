Хинштейн раскрыл последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль у магазина

Хинштейн сообщил о трех раненных при атаке дрона в Курской области

Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал автомобиль возле магазина в селе Пушкарное Кореневского района, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. В результате удара пострадали три человека.

Вражеский дрон атаковал автомобиль возле магазина в селе Пушкарное Кореневского района. В результате удара пострадали три сотрудника, — написал Хинштейн.

У 40-летнего мужчины диагностированы слепые осколочные ранения левой кисти и акубаротравма. Женщина 31 года получила ранения головы, спины и ног, а также закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга.

Еще один пострадавший — молодой мужчина 1991 года рождения. У него осколочные ранения груди, живота, рук и ног, а также закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением мозга. Глава региона уточнил, что всех раненых доставляют в областной центр.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что пострадавшие при атаке украинских беспилотников на Геническ остаются в больнице. По его словам, медики оценивают состояние всех пациентов как стабильное.