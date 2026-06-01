Погода в Москве во вторник, 2 июня: слабый ветер, солнце и тепло до +22

В Москве и Московской области завтра, 2 июня, столбики термометров поднимутся в дневные часы до +23 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 2 июня

По словам Евгения Тишковца, до четверга в Москве будет стоять сухая погода без осадков.

«В течение недели в Москве будет преобладать относительно солнечная и сухая погода. Исключением станут четверг, пятница и воскресенье, когда возможен дождь с грозой. По ночам воздух не будет остывать ниже +9–14 градусов, в дневное время максимальные термометры покажут от +18 до +23 градусов, в выходные +20–25 градусов, что соответствует климатической норме», — отметил синоптик.

По данным метеоцентров, ночь на 2 июня выдастся умеренно прохладной и ясной. Воздух в столице остынет до +8–10 градусов, а в низинах и восточных районах Подмосковья столбики термометров могут опуститься до +7 градусов. Местами у водоемов возможна легкая дымка, но она рассеется сразу после восхода солнца. Ветер северо-западный, слабый, 1–3 м/с. Утренние часы порадуют москвичей мягким солнцем и быстрым прогревом. Уже к 10 часам утра воздух прогреется до +18–20 градусов, а влажность понизится до 50–55%. Максимальная дневная температура достигнет +19–22 градусов. Осадков в этот день не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 2 июня

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в течение недели ожидается теплая и летняя погода.

«Уже сегодня воздух в Санкт-Петербурге прогреется до +17–18 градусов, а с завтрашнего дня ждем в городе достижение и +20 градусов. Во второй половине недели станет еще теплее, так как теплый воздух продолжает поступать в наш регион, и максимальные температуры будут уже приближаться к +25 градусам. Ночи тоже достаточно теплые, с фоном температуры в Санкт-Петербурге в районе от +10 до +15 градусов. Но надо отметить, что эта неделя не станет сухим периодом, а дожди кратковременного характера будут наблюдаться. В отдельные дни по области и грозы прогремят. Фон атмосферного давления остается близким к норме и явного преобладания антициклона пока не видно», — пояснил метеоролог.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 июня в Северной столице воздух в дневные часы прогреется до +22 градусов.

«2 июня облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, южный слабый. Температура днем — от +20 до +22 градусов. Температура воздуха ночью — от +9 до +11 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

