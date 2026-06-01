ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 14:08

Организатор восхождения Наговицыной продолжает отправлять туристов в горы

ТАСС: фирма «Ак-Сай трэвел» продолжает отправлять туристов на пик Победы

Пик Победы в Киргизии Пик Победы в Киргизии Фото: Юрий Куйдин/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Туристическая фирма «Ак-Сай трэвел», организовавшая восхождение Натальи Наговицыной на пик Победы (7439 м) в Киргизии, продолжает прием заявок на подъем на эту вершину и после трагедии с российской альпинисткой, сообщает ТАСС. Экскурсия рассчитана на 27 дней и стоит от $1,9 тыс. (142 тыс. рублей) до $3,1 тыс. (200 тыс. рублей).

Организаторы предупреждают альпинистов о сложном характере вершины, сильных порывах ветра до 150 км/ч, частых буранах и низких температурах до минус 30 градусов, отмечая, что на склонах Победы исчезали даже опытные альпинисты. Любая ошибка при восхождении может стать фатальной.

Восхождение на пик Победы в Киргизии Наговицына начала в начале августа 2025 года. Она входила в состав группы из четверых альпинистов. 20 августа спортсменка получила серьезную травму — перелом ноги. После этого она осталась в палатке, разбитой на высоте 7200 м. На следующий день ее попытались спасти другие участники экспедиции, поднявшись к месту стоянки. Было предпринято несколько попыток эвакуировать альпинистку, но все усилия оказались тщетными из-за экстремальных погодных условий.

Ранее в МЧС Киргизии заявили, что возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы связана с крайне высоким риском для спасателей. Этот участок считается одной из самых сложных и опасных вершин мира.

Общество
горы
альпинисты
туры
турфирмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.