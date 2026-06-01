Организатор восхождения Наговицыной продолжает отправлять туристов в горы

Туристическая фирма «Ак-Сай трэвел», организовавшая восхождение Натальи Наговицыной на пик Победы (7439 м) в Киргизии, продолжает прием заявок на подъем на эту вершину и после трагедии с российской альпинисткой, сообщает ТАСС. Экскурсия рассчитана на 27 дней и стоит от $1,9 тыс. (142 тыс. рублей) до $3,1 тыс. (200 тыс. рублей).

Организаторы предупреждают альпинистов о сложном характере вершины, сильных порывах ветра до 150 км/ч, частых буранах и низких температурах до минус 30 градусов, отмечая, что на склонах Победы исчезали даже опытные альпинисты. Любая ошибка при восхождении может стать фатальной.

Восхождение на пик Победы в Киргизии Наговицына начала в начале августа 2025 года. Она входила в состав группы из четверых альпинистов. 20 августа спортсменка получила серьезную травму — перелом ноги. После этого она осталась в палатке, разбитой на высоте 7200 м. На следующий день ее попытались спасти другие участники экспедиции, поднявшись к месту стоянки. Было предпринято несколько попыток эвакуировать альпинистку, но все усилия оказались тщетными из-за экстремальных погодных условий.

Ранее в МЧС Киргизии заявили, что возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы связана с крайне высоким риском для спасателей. Этот участок считается одной из самых сложных и опасных вершин мира.