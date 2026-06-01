В Госдуме захотели сделать 1 июня выходным для определенной группы россиян

Международный день защиты детей следует сделать выходным для всех родителей, а не только для многодетных, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Агентством городских новостей «Москва». Таким образом депутат откликнулась на инициативу Общественной палаты РФ сделать 1 июня выходным для многодетных семей.

Что касается 1 июня — дня детства, детям, конечно, очень важно провести этот праздник с родителями. И если уж сделать его выходным днем, то для всех: и для одиноких мам, которые воспитывают одного ребенка, и для одиноких отцов, которые воспитывают одного ребенка. Зачем мы будем ущемлять права детей, которые воспитываются в таких неполных семьях? — сказала парламентарий.

Останина добавила, что воспитание даже одного или двоих детей — это огромный труд, поэтому она обязательно поддержит инициативу сделать 1 июня выходным для всех родителей. Депутат также отметила, что ранее выступала с предложением учредить общегосударственный праздник — День многодетных семей, однако эта инициатива не нашла поддержки у правительства. При этом она подчеркнула, что многодетные семьи имеют право на особый статус.

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что количество детей должно пропорционально снижать ставку по ипотеке. По его словам, на момент рождения пяти и более детей процент должен составлять 0,5%.