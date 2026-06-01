Платил 1000 рублей: слесарь одевался в женское и совращал школьниц

В Приморье задержали местного 40-летнего слесаря, который, переодеваясь в женскую одежду, растлевал малолетних девочек. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

На допрос в чулках

40-летнего мужчину задержали у себя дома в городе Артеме. Как пишет издание «Золотой мост», 31 мая подозреваемый отправился под стражу. Ему инкриминируют статью 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера».

Издание также публикует фото подозреваемого в кабинете Следственного комитета. В кадре мужчина сидит на стуле в белых чулках, туфлях и черной юбке. Его права рука забита татуировками, а на коленях лежит парик.

Слесарь-ремонтник

Подозреваемый официально является безработным, но фактически трудился слесарем в местном авторемонте. Задерживали его сотрудники артемовской полиции, СКР и даже УФСБ по Приморью. 29 мая мужчина встретил силовиков на пороге своего дома в полном образе.

В квартире у мужчины в ходе обыска нашли множество женских вещей, кружевного белья и секс-игрушек.

По версии следствия, мужчина наряжался в женские образы и завлекал к себе несовершеннолетних девочек, которым предлагал интимную близость. Делать это он предлагал за деньги. За каждый сеанс платил девочкам по 1000 рублей.

Девочкам 11 лет

Всего в деле «педофилического трансвестита» (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) сейчас значатся пять жертв, каждой из которых 11–12 лет.

«По версии следствия, в период с июня 2025 года по май 2026 года подозреваемый, находясь в частном домовладении на территории города Артема, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти малолетних девочек в возрасте 11 лет», — подтверждают в СКР.

Адвокат подозреваемого просил о домашнем аресте для подзащитного, но суд избрал более строгую меру. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

«В настоящее время фигурант задержан. По ходатайству следователя СКР судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Устанавливаются новые эпизоды преступной деятельности и обстоятельства совершенного преступления», — сообщили в СКР Приморья.

