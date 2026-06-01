01 июня 2026 в 16:21

«Бахвалится»: выходка Макрона с танкером привела французов в ярость

Политик Филиппо: Макрон бахвалится в открытом море перед воображаемым врагом

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона после задержания в Атлантическом океане танкера «Тагор». Такие действия главы государства он назвал бахвальством перед воображаемым врагом.

Он бахвалится в открытом море перед воображаемым врагом, в то время как во Франции, за углом, царит полный хаос, — подчеркнул Филиппо.

Ранее сообщалось, что танкер «Тагор» следовал из Мурманска. Как уточнили в Морской префектуре по Атлантическому региону Франции, на борт судна поднялась инспекционная группа, которая обвинила экипаж в предполагаемом нарушении Конвенции ООН по морскому праву.

До этого Макрон заявил, что операция по задержанию нефтяного танкера проводилась в открытом море при поддержке некоторых союзников Парижа, в том числе Великобритании. По его словам, на корабль распространяются международные санкции.

