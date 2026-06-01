Автоэксперт перечислил новые ограничения для электромобилей Автоэксперт Хайцеэр: парковать электромобили нужно на специальных местах

С 1 июня парковка электромобилей будет осуществляться на специально отведенных местах, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он отметил, что такие правила необходимы в целях безопасности из-за возможности возгорания таких машин.

В мире есть достаточно много неприятных случаев, когда происходило возгорание электрических автомобилей на подземной парковке, и потушить такой автомобиль крайне сложно, — рассказал Хайцеэр.

Автоэксперт подчеркнул, что ликвидация таких пожаров требует большого количества ресурсов. По его словам, места для электромобилей будут оборудованы дополнительными средствами тушения.

Ранее сообщалось, что электрокары не адаптированы для использования в условиях российской инфраструктуры. Однако, по словам экспертов, меры господдержки и стоимость электроэнергии делают этот вид транспорта более экономичным, чем бензиновые автомобили.