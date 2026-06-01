Умер экс-директор ФАПСИ генерал армии Матюхин

Генерал армии, бывший директор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Владимир Матюхин ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщила пресс-служба Научно-исследовательского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС). Матюхин родился 4 февраля 1945 года в Москве, окончил Московский энергетический институт и много лет проработал в органах безопасности.

Он стоял у истоков создания ФАПСИ и руководил агентством в 1999–2003 годах, а затем занимал посты первого заместителя министра обороны России и главы Росинформтехнологий. В НИИАС отметили, что под его руководством создавались передовые технологии в области безопасности, волоконно-оптических систем связи и электронной подписи.

Вклад Матюхина в развитие государственных информационных систем и обеспечение технологического суверенитета получил высокое государственное признание. С 2010 года он возглавлял разработку интеллектуальной системы управления на железнодорожном транспорте, заложив фундамент для новых подходов к автоматизации перевозочного процесса.

Ранее ушел из жизни ученый-математик, народный художник России и почетный член Российской академии художеств, один из разработчиков герба России Владимир Никонов. Прощание с ним прошло 28 мая на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».