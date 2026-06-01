Названо число детей, погибших в Белгородской области с 2022 года из-за ВСУ Не менее 24 детей погибли в Белгородской области с 2022 года из-за атак ВСУ

Не менее 24 детей погибли в Белгородской области с 2022 года из-за атак ВСУ, заявил врио губернатора Александр Шуваев в МАКСе. По его словам, еще 243 ребенка пострадали в результате ударов.

С 2022 года по май текущего в Белгородской области ранены 243 ребенка. К большому горю, 24 ребенка погибли, — написал Шуваев.

Врио главы региона отметил, что более 60 раненых несовершеннолетних проходят реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Он добавил, что пострадавшие находятся под опекой Фонда оказания помощи раненым детям, который был создан в марте 2025 года.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали FPV-дроном автобусную остановку в селе Новая Деревня Белгородского округа. При детонации были ранены четыре мирных жителя. Одного из пострадавших прооперировали, двое других находятся в профильном отделении больницы. Четвертый пациент был отправлен на амбулаторное лечение.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при атаках ВСУ на регион. Он отметил, что украинские военные обстреляли населенные пункты Чонгар, Малая Лепетиха, Костогрызово, а также трассу Голая Пристань — Гладковка.