Шесть человек пострадали из-за обстрелов ВСУ в одном из российских регионов

Шесть человек пострадали при атаках ВСУ на Херсонскую область за минувшие сутки

Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при атаках ВСУ на Херсонскую область за последние сутки, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные обстреляли населенные пункты Чонгар, Малая Лепетиха, Костогрызово, а также трассу Голая Пристань — Гладковка.

За минувшие сутки из-за обстрелов противника пострадали шесть мирных жителей, — написал Сальдо.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два человека пострадали при ударах ВСУ по региону за последние сутки. По его словам, зафиксировано 14 фактов атак украинских БПЛА. Он добавил, что в нескольких районах области повреждены гражданские автомобили.

До этого мирный житель Белгородской области получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения. Тем временем врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что ВСУ за сутки 55 раз атаковали регион.

