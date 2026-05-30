30 мая 2026 в 19:29

Дрон ВСУ рухнул в нескольких метрах от реактора ЗАЭС

Яшина: ВСУ атаковали машинный зал энергоблока ЗАЭС близко от реактора

Место удара ВСУ по Запорожской АЭС оказалось в непосредственной близости к реактору, заявила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока № 6.

Взрыв повредил стену машинного зала, но основное оборудование осталось целым. По словам Лихачева, управление дроном осуществлялось по оптоволокну, что исключает возможность случайного попадания.

Близко. Буквально несколько метров, — ответила Яшина.

Ранее она рассказала, что поврежденный при атаке ВСУ зал энергоблока № 6 Запорожской АЭС является критическим важным для обеспечения безопасности всего объекта. Сейчас станция работала в режиме «холодного останова».

До этого Яшина констатировала, что прямой удар беспилотника по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС доказывает, что Киев пренебрегает принципами ядерной безопасности. Руководство станции в очередной раз призвало международные организации обратить внимание на регулярные провокации.

