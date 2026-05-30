Конфликт польских элит, иноагентов «разденут» по закону: что будет дальше

Президент Польши Кароль Навроцкий рассорился с премьер-министром Владиславом Косиняк-Камышом, президент РФ Владимир Путин объяснил свои слова о скором завершении СВО, у экс-премьера России Михаила Касьянова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут изъять российское имущество — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Косиняк-Камыш и Навроцкий пошли на конфликт в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий на встрече с журналистами обвинил вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша в глупости и невыполнении своих обязанностей. Поводом для резких высказываний послужил подписанный 27 мая премьерами Польши и Великобритании договор об обороне и безопасности, с текстом которого Навроцкий не был заранее ознакомлен.

«Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу», — уточнил Навроцкий.

За день до этого глава Минобороны Польши заявил, что «канцелярия президента не является пупом земли» и правительство не обязано заранее информировать главу государства о всех готовящихся международных соглашениях. Навроцкий в ответ подчеркнул, что не станет подписывать документы, содержания которых не знает.

Также Навроцкий раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Он заявлял, что у политика следует отобрать высшую государственную награду Польши — орден Белого орла. Поводом стало решение Зеленского присудить наименование «имени героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) подразделению ВСУ. По словам польского лидера, политик доказал, что Украина еще не готова стать частью европейской семьи.

Кароль Навроцкий Фото: Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Ближайшее заседание капитула состоится 8 июня. Я предложил, чтобы одним из пунктов повестки стал отзыв у Зеленского ордена Белого орла», — отметил Навроцкий.

Также после скандала с Зеленским МИД Польши вызвал украинского посла Василия Боднара. Замглавы внешнеполитического ведомства Марчин Босацкий в беседе с дипломатом выразил разочарование решением Киева.

«В МИД Республики Польша выразили обеспокоенность в связи с принятым Украиной решением присудить почетное наименование одному из подразделений сил специальных операций ВСУ», — уточняли местные журналисты.

Путин пояснил свои слова о завершении СВО

Президент России Владимир Путин объяснил, что сделал заявление о приближении развязки конфликта на Украине исходя из текущей ситуации на поле боя. По словам главы государства, российские войска ежедневно наступают по всем направлениям.

«Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению. Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям, вы же видите, каждый Божий день», — сказал президент.

При этом российский лидер подчеркнул, что называть конкретные сроки завершения боевых действий в нынешних условиях невозможно. Он также отметил, что попытки ВСУ наносить удары по территории России не прекращаются.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Также президент России пояснил, что нежелание Евросоюза выполнить Минские соглашения вынудило Россию признать Донецкую и Луганскую народные республики. Также Москва взяла на себя обязательство ответить на их просьбу о защите, уточнил лидер.

«Когда мы убедились, что Минские соглашения никто не собирается выполнять, мы вынуждены были оказать содействие и двум непризнанным тогда республикам, признать их», — подчеркнул Путин.

При этом руководство НАТО цинично обмануло Россию, нарушив свои прежние обещания не продвигать военную инфраструктуру Альянса ни на один шаг на восток, заявил глава РФ. Российский лидер также подчеркнул, что сейчас западные политики продолжают обманывать уже собственных граждан, пытаясь искусственно оправдать перед налогоплательщиками непомерные траты на ведение войны.

«Это их политика, от первого шага, когда они обманули нас, что никогда не будет расширения, ни одного шага на восток якобы НАТО не сделает», — высказался Путин.

Имущество Касьянова могут изъять в России

Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может стать первым, чью недвижимость изымут в пользу государства по новому закону о дискредитации ВС РФ и распространении фейков. 26 мая Госдума во втором и третьем чтениях единогласно приняла закон, который позволяет арестовать имущество граждан, совершивших правонарушения против интересов России по нескольким статьям. За проголосовали 384 депутата, а в СМИ закон прозвали «антипугачевским».

Представляя законопроект, спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что поправки касаются людей, которые «покинули нашу страну в тяжелую годину, по мелочи гадят — и им за это ничего [не делают], а здесь они зарабатывают деньги, продолжают сдавать свои квартиры». В первом чтении закон был принят еще в мае 2025 года.

Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Авторы законопроекта — Госсовет Татарстана и депутат Айрат Фаррахов. Изначально они предлагали привлекать к ответственности «за любые правонарушения, направленные против интересов России». Однако ко второму чтению список статей был уточнен.

Аналогичные изменения вносятся в ст. 27.20 КоАП, в которой прописаны основания для ареста имущества. При этом стоимость этого имущества не ограничена. У физ- и юрлиц будут также арестовывать деньги на вкладах и счетах в банках. Решение об аресте имущества принимает суд.

Предполагается, что после рассмотрения в Совете Федерации и подписания президентом поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Источник сообщил, что Михаил Касьянов может стать первым иноагентом, имущество которого арестуют по новому закону. У экс-премьера, которого обвиняли в создании системы «откатов» для бизнеса в России, осталось немало активов. С инициативой выступил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

В ноябре 2024 года Касьянов выставил на продажу за 700 млн рублей свой пентхаус на Рочдельской улице в Москве. В квартире площадью 427 кв. м пять комнат и два этажа; есть библиотека, комнаты для персонала, гардеробная, пять санузлов и две лоджии. Когда предложение о продаже привлекло внимание СМИ, квартира была снята с торгов.

Источник утверждает, что у Касьянова в России есть еще пять квартир возле МГУ и Воробьевых гор, стоимость которых оценивается в 300 млн рублей, и 5 га леса с особняком на Новоогаревском шоссе в Усове (стоимостью около 1 млрд рублей), а также другие активы, включенные в список на изъятие в пользу государства.

Михаил Касьянов Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Кроме того, у Касьянова в России есть несколько компаний, в том числе «Арт-Групп», которая арендует землю под бизнес-центром на территории усадьбы Чернцовых — Варгиных — Барановых в центре Москвы и сдает помещения.

Отмечается, что Касьянов выступил против СВО на Украине и в 2022 году уехал из России. В настоящее время он живет в Латвии. Там он регулярно выступает в качестве телеобозревателя на латвийских СМИ с антироссийскими выступлениями.

