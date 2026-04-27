В Польше сделали сенсационное признание по «сотрудничеству» с Украиной PAP: Польша использует Украину как полигон для собственных испытаний

Польша использует Украину в качестве полигона для испытания собственных технологий, включая дроны, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик. По его словам, которые передает Polish Press Agency, Варшава и Киев начали более активно работать над новыми видами оружия.

Украина в настоящее время является уникальным испытательным полигоном <...> Наши ведомства работают над новыми видами оружия, — подчеркнул он.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в свою очередь подтвердил планы по тестированию польских БПЛА на Украине. Он уточнил, что Варшава заинтересована в том, чтобы проверка техники проходила в реальных боевых условиях.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша создаст «армаду дронов» при технической поддержке Украины. По его словам, проект будет финансироваться в том числе из фондов Евросоюза, а целью Варшавы является достижение превосходства в технологиях беспилотников.