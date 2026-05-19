19 мая 2026 в 09:26

Судья-коррупционер не смог уйти от правосудия

Верховный суд арестовал экс-замглавы Ставропольского суда Хрипунова

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Верховный суд РФ заключил под стражу бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова, сообщили ТАСС в ВС. Его обвиняют в подготовке и получении взяток.

Специальная судебная коллегия ВС России удовлетворила ходатайство об избрании в отношении Михаила Хрипунова меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, отметив, что обстоятельств, свидетельствующих об уголовном преследовании судьи в связи с его позицией, занимаемой при осуществлении правосудия, не установлено, — указали в ВС.

Ранее суд по ходатайству следственных органов заключил под стражу на два месяца бывшего генерального директора акционерного общества «Мосгипротранс» Игоря Мицука. Ему предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Задержание подозреваемого произошло еще 11 мая.

До этого суд также отказал в смягчении меры пресечения бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Нестеренко. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по делу, связанному со строительством школ в Херсонской области. Домашний арест фигуранта продлен еще на шесть месяцев.

Россия
Ставропольский край
Верховный суд
взятки
