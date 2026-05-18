18 мая 2026 в 18:57

Экс-главу Мосгипротранса Мицука арестовали по делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы по ходатайству следственных органов отправил под стражу на два месяца бывшего генерального директора акционерного общества «Мосгипротранс» Игоря Мицука, сообщает РБК. Экс-руководителю крупного проектно-изыскательского института официально предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили источники в правоохранительных органах и транспортной отрасли, подозреваемый был задержан силовиками еще 11 мая. По предварительным данным, суть уголовного дела напрямую связана со строительством одного из масштабных инфраструктурных объектов страны.

Претензии проверяющих органов коснулись проведения проектных изысканий, которые фактически были выполнены подрядчиком. Однако следствие считает, что реальный объем проведенных на объекте работ серьезно отличается от тех завышенных показателей, которые топ-менеджер задокументировал в официальных актах.

Ранее бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову признали виновной в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем, назначив ей 5,5 года условно с испытательным сроком пять лет. Суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, явку с повинной, активное содействие раскрытию преступления.

