Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 18:53

Стало известно, без чего Украина не получит первый транш €90 млрд

ЕК: Украине надо подписать еще три соглашения с ЕС для получения €90 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три соглашения, от которых зависит выделение Киеву первого транша кредита в €90 млрд (около 7,8 трлн рублей), сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. По его словам, наиболее продвинутое из них — меморандум о взаимопонимании.

Нам надо подписать еще три документа. Наиболее продвинутый из них — тот, что касается меморандума о взаимопонимании, — сказал Уйвари.

Представитель ЕК уточнил, что хоть по этому документу стороны значительно продвинулись, окончательно работа еще не завершена. Другие детали Уйвари приводить не стал.

Ранее политолог Андрей Кошкин отмечал, что процесс предоставления кредита Украине в размере €90 млрд затягивается из-за технических проблем. Он предположил, что украинский президент Владимир Зеленский систематически общается с партнерами из Евросоюза на этот счет.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует отправить Украине первый транш из €90 млрд в первой половине июня. По ее словам, Брюссель активно работает над этим.

Европа
Украина
соглашения
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трампа заподозрили в желании возобновить боевые действия в Иране
Юрист назвал четыре основных правила защиты от кибермошенников
Две девочки-подростка попали в ДТП в Москве
Умер основатель крупнейшей буддийской общины России
Стало известно, где нашли сбежавших в Чехове детсадовцев
На VK Fest в Санкт-Петербурге выступят Татьяна Картукова и Ольга Бузова
Адвокаты директора певицы Линды обжаловали решение о его домашнем аресте
Раскрыто, кому Иран готов отдать горы радиоактивного урана вместо США
Двое полицейских получили жесткое наказание за изнасилования подростка
Назван новый инструмент, упрощающий выбор одежды
Рособрнадзор объявил предостережения двум престижным вузам
Стало известно решение суда по иску Потанина к бывшей жене
В России предложили «потихоньку» снижать брачный возраст
Экс-главу Мосгипротранса Мицука арестовали по делу о мошенничестве
Стало известно, без чего Украина не получит первый транш €90 млрд
Масштабный сбой парализовал работу популярного каршеринга
Жертвой удара БПЛА по автомобилю в ДНР стал мирный житель
Военэксперт ответил, куда Украина стянула остатки систем ПВО
«Мама купила ему «Лолиту»: женщина оставила мужа-педофила в семье
США еще на месяц продлят ослабление нефтяных санкций против России
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.