Стало известно, без чего Украина не получит первый транш €90 млрд ЕК: Украине надо подписать еще три соглашения с ЕС для получения €90 млрд

Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три соглашения, от которых зависит выделение Киеву первого транша кредита в €90 млрд (около 7,8 трлн рублей), сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. По его словам, наиболее продвинутое из них — меморандум о взаимопонимании.

Нам надо подписать еще три документа. Наиболее продвинутый из них — тот, что касается меморандума о взаимопонимании, — сказал Уйвари.

Представитель ЕК уточнил, что хоть по этому документу стороны значительно продвинулись, окончательно работа еще не завершена. Другие детали Уйвари приводить не стал.

Ранее политолог Андрей Кошкин отмечал, что процесс предоставления кредита Украине в размере €90 млрд затягивается из-за технических проблем. Он предположил, что украинский президент Владимир Зеленский систематически общается с партнерами из Евросоюза на этот счет.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует отправить Украине первый транш из €90 млрд в первой половине июня. По ее словам, Брюссель активно работает над этим.