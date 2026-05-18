18 мая 2026 в 15:03

«Вопрос решен»: политолог о медленном оформлении кредита Евросоюза Украине

Политолог Кошкин: выдача кредита ЕС Киеву затягивается из-за технических проблем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Процесс предоставления европейского кредита Украине в размере €90 млрд (7,8 трлн рублей) затягивается из-за технических проблем, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Он предположил, что украинский президент Владимир Зеленский систематически общается с партнерами из Евросоюза на этот счет.

Не исключено, что постоянно идет дискуссия между представителями ЕС и Зеленским. Чтобы те €90 млрд, которые выделили [Украине], не дали, когда уже принято решение и проголосовали, такого быть не может. Исходя из этого, возможны какие-то технические накладки, [из-за которых затягивается оформление]. Допустим, [Андрей] Ермак (экс-глава офиса президента Украины. — NEWS.ru) провел четыре ночи в тюрьме, потому что не могли собрать деньги. Значит, кто-то дал команды, но в итоге его сегодня выпустили. Я думаю, приблизительно такая же ситуация будет и с поступлением денег, — сказал Кошкин.

Он предположил, что европейские средства продолжат поступать на Украину, несмотря на финансовый скандал, связанный с Ермаком. По словам политолога, Зеленский постоянно слышит обвинения на фоне коррупции и отсутствия демократических и либеральных реформ, однако ситуация остается прежней.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует отправить Украине первый транш из €90 млрд в первой половине июня. По ее словам, Брюссель активно работает над этим.

