18 мая 2026 в 15:18

В России избрали председателя Федерации лыжных видов спорта и сноуборда

Свищев возглавил объединенную Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России

Дмитрий Свищев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев избран председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что у каждого направления своя история, свои люди, регионы, проблемы и точки роста, поэтому главная задача — не потерять эту специфику, а сделать так, чтобы объединение помогло каждому виду спорта стать сильнее.

Новая структура создана на базе Федерации лыжных гонок. В ее состав вошли Федерация фристайла России, Федерация сноуборда России, Российская федерация горнолыжного спорта, а также Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Парламентарий возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта и покинул пост президента Федерации керлинга России, которой руководил с 2010 года. Ему присвоено звание заслуженного тренера РФ. С 2021 по 2023 год он возглавлял думский комитет по спорту.

Ранее гендиректора холдинга «Нацпроектстрой» Алексея Крапивина избрали новым президентом Федерации керлинга России. Он сменил на этой должности Свищева.

