Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 09:00

«Русских не сломить»: в Госдуме оценили выступление паралимпийцев

Свищев назвал героями выступавших на Паралимпиаде спортсменов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что гордится выступавшими на Паралимпиаде в Италии российскими спортсменами. Он признался, что не ждал высокого места в итоговой таблице, поскольку конкуренты привезли в разы больше атлетов.

Герои! Мы гордимся каждым из них! Честно признаюсь, я не ждал высокого места в итоговой таблице, потому что конкуренты везли по 50–70 человек, а российских атлетов было всего шесть. 12 медалей, из которых восемь золотых, — это доказательство силы духа и воли к победе, несмотря ни на какие обстоятельства. Русских не сломить! Слышать гимн и видеть флаг России — большая радость для всей нашей страны. Пусть их выступление станет залогом для полноценного восстановления всех наших спортсменов, — сказал Свищев.

Ранее депутат рассказал, что на должности главы Ассоциации лыжных видов спорта будет заниматься организационными вопросами, международными отношениями, популяризацией и региональной политикой. Свищев отметил, что главной задачей является полноценное и полноправное восстановление российских спортсменов в мире.

Спорт
Госдума
Дмитрий Свищев
Паралимпиада
Виктор Байбаков
В. Байбаков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.