«Русских не сломить»: в Госдуме оценили выступление паралимпийцев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что гордится выступавшими на Паралимпиаде в Италии российскими спортсменами. Он признался, что не ждал высокого места в итоговой таблице, поскольку конкуренты привезли в разы больше атлетов.

Герои! Мы гордимся каждым из них! Честно признаюсь, я не ждал высокого места в итоговой таблице, потому что конкуренты везли по 50–70 человек, а российских атлетов было всего шесть. 12 медалей, из которых восемь золотых, — это доказательство силы духа и воли к победе, несмотря ни на какие обстоятельства. Русских не сломить! Слышать гимн и видеть флаг России — большая радость для всей нашей страны. Пусть их выступление станет залогом для полноценного восстановления всех наших спортсменов, — сказал Свищев.

Ранее депутат рассказал, что на должности главы Ассоциации лыжных видов спорта будет заниматься организационными вопросами, международными отношениями, популяризацией и региональной политикой. Свищев отметил, что главной задачей является полноценное и полноправное восстановление российских спортсменов в мире.