Киргизия впервые стала членом Совбеза ООН

Киргизия впервые в истории избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС. На голосовании в Генеральной Ассамблее страна соревновалась за место в Совбезе с Филиппинами.

В результате четырех раундов голосования Киргизия набрала необходимые две трети голосов членов Генассамблеи. В последнем раунде за республику проголосовали 142 государства.

С 1 января 2027 года в Совет Безопасности в качестве непостоянных членов также войдут Австрия, Зимбабве, Португалия, Тринидад и Тобаго. Эти страны заменят в органе Грецию, Данию, Пакистан, Панаму и Сомали, чьи полномочия истекают 31 декабря 2026 года.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на дебатах в Совете Безопасности, что мировое сообщество находится ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо прежде. Дипломат выступил на заседании, посвященном соблюдению принципов и целей устава всемирной организации.

Также заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что риски прямого военного столкновения ядерных держав с катастрофическими последствиями нарастают. Он сообщил, что речь идет о пяти постоянных членах Совбеза ООН, между которыми есть противоречия.