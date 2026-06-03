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03 июня 2026 в 20:10

Киргизия впервые стала членом Совбеза ООН

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Киргизия впервые в истории избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС. На голосовании в Генеральной Ассамблее страна соревновалась за место в Совбезе с Филиппинами.

В результате четырех раундов голосования Киргизия набрала необходимые две трети голосов членов Генассамблеи. В последнем раунде за республику проголосовали 142 государства.

С 1 января 2027 года в Совет Безопасности в качестве непостоянных членов также войдут Австрия, Зимбабве, Португалия, Тринидад и Тобаго. Эти страны заменят в органе Грецию, Данию, Пакистан, Панаму и Сомали, чьи полномочия истекают 31 декабря 2026 года.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на дебатах в Совете Безопасности, что мировое сообщество находится ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо прежде. Дипломат выступил на заседании, посвященном соблюдению принципов и целей устава всемирной организации.

Также заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что риски прямого военного столкновения ядерных держав с катастрофическими последствиями нарастают. Он сообщил, что речь идет о пяти постоянных членах Совбеза ООН, между которыми есть противоречия.

Страны СНГ
Киргизия
Совбез ООН
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