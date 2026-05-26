Небензя выступил на дебатах в Совбезе ООН с тревожным заявлением Небензя: мировое сообщество приблизилось к глобальной катастрофе

Мировое сообщество сейчас находится ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо прежде, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на дебатах в Совете Безопасности. Дипломат выступил на заседании, посвященном соблюдению принципов и целей устава всемирной организации, передает ТАСС.

Сегодня мы подошли к глобальной катастрофе ближе, чем когда-либо, — высказался дипломат.

Ранее Небензя отметил, что Организация Объединенных Наций находится в абсолютно беспомощном состоянии. По его словам, ООН оказалась в таком положении из-за предвзятой антироссийской позиции.

Также он заявил, что Европа и Британия нацелены на затягивание украинского кризиса. Предложение о том, чтобы глава европейской дипломатии Кая Каллас стала посредником между Москвой и Киевом, он назвал насмешкой.

Кроме того, представитель РФ сообщил, что диалог по Украине зашел в тупик. Российская сторона, по его словам, не получает от Киева сигналов о намерении продолжать движение в этом направлении. Москва будет добиваться поставленных целей, добавил он.