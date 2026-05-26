Реакция на трагедию в Старобельске стала моральным крахом Запада, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он также назвал происходящее «полным позором».
Ранее Небензя обратил внимание, что ночной удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске был намеренным военным преступлением. Дипломат подчеркнул, что три последовательные волны атаки дронов исключают версию случайности.
Тогда представитель МИД России Мария Захарова также подтвердила, что российские посольства и постпредства приступили к исполнению поручения президента России Владимира Путина проинформировать международное сообщество о преступлении Киева в ЛНР.
До этого Небензя обратил внимание, что Киев не сможет избавиться от репутационного ущерба из-за коррупционных махинаций, выявленных в ходе операции «Мидас». Речь идет о серьезных коррупционных злоупотреблениях, которые стали достоянием общественности.