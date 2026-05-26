Генпрокуратура раскрыла схему с активами бывшей судьи Хахалевой

Генпрокуратура установила, что экс-супруг бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой пытался вывести за рубеж незаконно нажитые активы более чем на 1 млрд рублей, заявил представитель истца во время судебного заседания. Речь идет о переоформлении имущества через фиктивные сделки купли-продажи, передает ТАСС.

Хахалев Роберт обогащался за счет использования Хахалевой Еленой полномочий судьи в личных корыстных целях. Хахалев принял меры по выводу активов в иностранные юрисдикции: по фиктивным договорам купли-продажи в 2022 году он переоформил недвижимость на подконтрольную ему агрофирму «Незамаевское», создав ложную видимость законности происхождения денежных средств на сумму более 1 млрд рублей, — сказал представитель.

Хахалева была задержана в аэропорту Баку 27 января 2025 года при попытке вылететь в Дубай. В России ее обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге на сумму более 1 млн рублей. Известность она приобрела в 2018 году после свадьбы дочери, которую оценили в $2 млн (194 млн рублей).