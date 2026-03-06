CША обвинили россиянина в отмывании более $1 млн

Американские власти предъявили обвинение россиянину Николаю Бузолину в отмывании $1,2 млн (около 94,4 млн рублей), сообщили в пресс-службе американского Министерства юстиции. При признании виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы.

По информации ведомства, 38-летний Бузолин якобы участвовал в мошеннической схеме с медоборудованием. Компания Verisola подавала фиктивные заявки в Medicare на оплату непоставленных товаров.

Бузолин и сообщники якобы перевели за границу средства, полученные преступным путем. Первое слушание по делу состоялось в Хьюстоне.

Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края на протяжении нескольких лет проводил финансовые операции, пытаясь отмыть 3 млрд рублей, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД, мероприятие транслировала пресс-служба Кремля. Установлено, что деньги мужчина получил преступным путем. В отношении него возбуждено уголовное дело.